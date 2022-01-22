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Массовая драка с участием приезжих произошла в центре Москвы

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Массовая драка с участием приезжих произошла в центре Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Массовая драка с участием приезжих произошла в караоке-баре в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент случился в здании на Нижегородской улице. Всего в конфликте принимало участие шесть человек, двое из которых граждане Киргизии.

Всех участников драки доставили в отдел полиции. В их отношении составили протоколы о нарушении общественного порядка. Также дебоширам грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Кроме того, правоохранители выяснили, что один из задержанных нарушил правила въезда в Россию. За это ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей с возможным административным выдворением из страны.

Ранее на парковке московского ТЦ произошла драка приезжих.

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