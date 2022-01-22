Сегодня в 16:07
1 мин.
Массовая драка с участием приезжих произошла в центре Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Массовая драка с участием приезжих произошла в караоке-баре в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент случился в здании на Нижегородской улице. Всего в конфликте принимало участие шесть человек, двое из которых граждане Киргизии.
Всех участников драки доставили в отдел полиции. В их отношении составили протоколы о нарушении общественного порядка. Также дебоширам грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
Кроме того, правоохранители выяснили, что один из задержанных нарушил правила въезда в Россию. За это ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей с возможным административным выдворением из страны.
Ранее на парковке московского ТЦ произошла драка приезжих.