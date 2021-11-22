Массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео

В московском ресторане произошла массовая драка. Кроме того, один из участников потасовки устроил стрельбу. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, мужчина применил стартовый пистолет. Проведенная экспертиза показала, что оружие переделано из охолощенного и пригодно для стрельбы травматическими патронами.