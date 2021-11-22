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Массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео
Кадр: Telegram-канал «112»
В московском ресторане произошла массовая драка. Кроме того, один из участников потасовки устроил стрельбу. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».
По имеющимся данным, мужчина применил стартовый пистолет. Проведенная экспертиза показала, что оружие переделано из охолощенного и пригодно для стрельбы травматическими патронами.
Полиция проводит проверку, участники драки устанавливаются.
Ранее в московском метро произошел конфликт со стрельбой. Между двумя мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в вооруженный конфликт.