Сегодня в 20:40
1 мин.

Массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео

Новости /
Массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео
Кадр: Telegram-канал «112»

В московском ресторане произошла массовая драка. Кроме того, один из участников потасовки устроил стрельбу. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, мужчина применил стартовый пистолет. Проведенная экспертиза показала, что оружие переделано из охолощенного и пригодно для стрельбы травматическими патронами.

Полиция проводит проверку, участники драки устанавливаются.

Ранее в московском метро произошел конфликт со стрельбой. Между двумя мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в вооруженный конфликт.

Партнерские материалы