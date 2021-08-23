Массовое ДТП с пятью машинами произошло на юго-востоке Москвы

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как отметили в ведомстве, машины столкнулись в районе дома номер восемь в Шоссейном проезде на юго-востоке города. На место ДТП выехали оперативные службы. «По возможности объезжайте данный участок», — подчеркнули в пресс-службе. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В июне массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло возле МКАД, в результате пострадали два человека. Машины столкнулись на Новорижском шоссе.

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