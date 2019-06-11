Сегодня в 12:17

Гибели рыбы в московских водоемах нашли объяснение

Новости /
Фото: страница «Зябликово - наш район!» во «ВКонтакте»

Рыба в водоемах Москвы гибнет из-за сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера экологического движения «Зеленая Москва» Максима Шингаркина.

«Это связано в том числе и с тем, что разрастается низшая микрофлора — не съедобная для рыб растительность, которая поглощает принадлежащий рыбе кислород», — рассказал эколог.

Кроме того, Шингаркин отметил, что нельзя исключать и факт загрязнения водоемов Москвы и Подмосковья. По его словам, рыба могла попасть в такой источник и погибнуть, а течение перенесло ее в другое место. Эколог считает, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии мертвой рыбы на Борисовских прудах в Москве. «Она разлагается в воде и на берегу, а народ купается, не обращая внимания. Кто-то говорит, что от жары», — говорится в сообщении.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.