Мастер по ремонту выманил у пенсионерки деньги за некачественную работу

Жительница Москвы написала в группе района Фили-Давыдково в Facebook о частном мастере по ремонту, который выманил у ее пожилой соседки деньги за некачественно выполненные работы, после чего заявил, что пенсионерке необходимо будет заплатить еще раз.

По словам автора топика, ее 81-летняя соседка обратилась к мастеру, который за ремонт антенных штекеров в нескольких телевизорах взял с пенсионерки 12500 рублей, заявив, что это цена с 50 процентной скидкой. «Скидку сделал 50 процентов, так его услуги стоят 25 350 рублей! А через день телевизор опять не работает. И гарантия его тоже не работает. Он говорит, что соседка сама виновата и будет еще платить», — объяснила москвичка, приложив к публикации фотографии чека и акта выполненных работ.

Подписчики сообщества посоветовали обратиться в полицию, так как речь идет о крупной для пожилого человека денежной сумме. Другие юзеры отметили, что никому не стоит прибегать к вызову частных мастеров, так как за их работу никто не отвечает. «Повод обратиться в полицию, конечно. Так-то подобную работу сделают рублей за 500. За 1000 можно новый провод дотянуть от распредщитка», «Да что б ему эти деньги поперек горла встали. Обмануть старого человека — это все равно, что ребенка обмануть. Беспредел», «В полицию. Всегда уничтожаю подобные объявления от частных работников. Это почти 100 процентов развод. К сожалению, пенсионеры клюют», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее мошенник обманом выманил деньги у жительницы Подмосковья и признался ей в этом.