Сегодня в 16:55
1 мин.
Мать Николая Баскова госпитализировали с COVID-19
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Мать певца Николая Баскова госпитализировали с COVID-19 в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 66-летняя Елена Баскова сдала ПЦР-тест и, получив положительный результат, отправилась в одну из столичных больниц.
Источник отмечает, что медики проводят обследования пациентки. По оценкам врачей, она находится в состоянии средней тяжести.
Ранее в одну из московских клиник попал с коронавирусом отец умершей в 2019 году певицы Юлии Началовой.