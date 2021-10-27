Мать Николая Баскова госпитализировали с COVID-19

Мать певца Николая Баскова госпитализировали с COVID-19 в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 66-летняя Елена Баскова сдала ПЦР-тест и, получив положительный результат, отправилась в одну из столичных больниц.

Источник отмечает, что медики проводят обследования пациентки. По оценкам врачей, она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в одну из московских клиник попал с коронавирусом отец умершей в 2019 году певицы Юлии Началовой.