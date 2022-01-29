Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом в преступлении. Ее слова передает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в похищении и убийстве 34-летней женщины-бухгалтера из подмосковного Волоколамска заподозрили ее мужа, с которым россиянка находилась в стадии развода. 36-летний мужчина задержан.

Однако мать убитой не верит в произошедшее. О том, что случилось, она узнала из интернета.