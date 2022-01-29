Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом
Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом в преступлении. Ее слова передает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что в похищении и убийстве 34-летней женщины-бухгалтера из подмосковного Волоколамска заподозрили ее мужа, с которым россиянка находилась в стадии развода. 36-летний мужчина задержан.
Однако мать убитой не верит в произошедшее. О том, что случилось, она узнала из интернета.
Женщина утверждает, что у супругов никогда не было серьезных конфликтов. Даже после того, как они разошлись, мужчина нормально общался с детьми, те с радостью проводили время вместе.
Однако подозреваемый в изнасиловании и убийстве жены признал свою вину. По его словам, он писал с телефона женщины, чтобы пустить полицию по ложному следу.
Ранее графолог разобрал отправленное похитителем бухгалтера из Подмосковья послание.