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Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом

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Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом
Кадр: Telegram-канал SHOT

Мать убитой женщины-бухгалтера из Волоколамска рассказала о подозреваемом в преступлении. Ее слова передает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в похищении и убийстве 34-летней женщины-бухгалтера из подмосковного Волоколамска заподозрили ее мужа, с которым россиянка находилась в стадии развода. 36-летний мужчина задержан.

Однако мать убитой не верит в произошедшее. О том, что случилось, она узнала из интернета.

Женщина утверждает, что у супругов никогда не было серьезных конфликтов. Даже после того, как они разошлись, мужчина нормально общался с детьми, те с радостью проводили время вместе.

Однако подозреваемый в изнасиловании и убийстве жены признал свою вину. По его словам, он писал с телефона женщины, чтобы пустить полицию по ложному следу.

Ранее графолог разобрал отправленное похитителем бухгалтера из Подмосковья послание.

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