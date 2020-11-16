Мавзолей и некрополь Кремлевской стены закроют для посетителей

Мавзолей Ленина и некрополь Кремлевской стены в Москве временно закроют для посетителей со вторника, 17 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В ведомстве пояснили, что допуск посетителей к объектам прекращается в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Срок действия запрета не уточняется.

Допуск в мавзолей и к некрополю уже прекращали в марте текущего года. Это так же было связано с противоэпидемическими мероприятиями из-за пандемии коронавируса.

За последние сутки в Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 516 тысяч. За все время в столице вылечились более 371 тысячи заразившихся, скончались 7859 пациентов.

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