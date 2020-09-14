Мавзолей Ленина передумали переделывать
Союз архитекторов России передумал переделывать Мавзолей Ленина, отменив соответствующий конкурс. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Союза Николая Шумакова.
«Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — объяснил он.
По его словам, изначально конкурс нес идею сохранить Мавзолей и проводился бы только в том случай, если тело будет вынесено. Конкурс будет объявлен «в следующей жизни».
12 сентября на сайте Союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Ленина. В нем указывалось, что конкурс можно рассматривать как «творческое состязание» со статусом специального проекта в рамках фестиваля «Зодчество», который в этом году пройдет с 11 по 13 ноября.
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