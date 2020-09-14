Мавзолей Ленина передумали переделывать

«Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — объяснил он.

По его словам, изначально конкурс нес идею сохранить Мавзолей и проводился бы только в том случай, если тело будет вынесено. Конкурс будет объявлен «в следующей жизни».

12 сентября на сайте Союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Ленина. В нем указывалось, что конкурс можно рассматривать как «творческое состязание» со статусом специального проекта в рамках фестиваля «Зодчество», который в этом году пройдет с 11 по 13 ноября.

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