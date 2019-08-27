Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах

Минимальная стоимость разовой поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию московского правительства.

МЦД будут поделены на три тарифные зоны — «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Они начнут действовать на первых двух диаметрах — от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и от Нахабина до Подольска (МЦД-2).

«Центральная» покроет участок от станции Марк до Сетунь на МЦД-1 и от Волоколамской до Остафьево на МЦД-2. Стоимость проезда по ней будет равна цене поездки на автобусе, метро или другом общественном транспорте столицы по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», в текущем году он составляет 38 рублей.

«Пригород» будет действовать на территории Московской области в пределах МЦД, Разовая поездка по этой зоне, если диаметры запустят в этом году, будет стоить 45 рублей по той же «Тройке».

Зона «Дальняя» предназначена для поездок со станций за пределами диаметров. Стоимость проезда по ней будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по самим диаметрам.

При въезде в границы МЦД пассажиры, как уточнили в мэрии Москвы, получают право на бесплатную пересадку на МЦК или метро в пределах 90 минут. Для этого необходимо использовать московские проездные — по подмосковной «Стрелке» пересадка на подземку и МЦК будет платной.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 намечен на ноябрь текущего года, еще три диаметра должны заработать до 2025-го.

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