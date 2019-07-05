МЦД запустят раньше срока

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) запустят в ноябре текущего года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Олег Тони, передает в пятницу, 5 июля, ТАСС. Ранее неоднократно сообщалось, что запуск состоится в конце 2019-го — начале 2020 годов.

Речь идет о маршрутах от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

«Транспорт, с помощью которого можно за 20 минут доехать из области до центра города, — это, на мой взгляд, очень хорошая качественная услуга, которая будет востребована», — считает Тони. По его словам, система будет работать с учетом новейшего состава и обеспечения хороших сервисов.

Замгендиректора уточнил, что новые поезда будут ходить по тем же путям, что и традиционные электрички. Планируется, что интервал движения между ними составит 5-6 минут в час пик.

В рамках проекта МЦД планируется запустить пять линий: Лобня — Одинцово, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово. Дата открытия первой запланирована на конец 2019-го — начало 2020 года.

График их работы будет таким же, как у метро, — с 05:30 до 01:00. Кроме того, на МЦД будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном городском транспорте Москвы. Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка».

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!