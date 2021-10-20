МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в Москве

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге, переходящем в дождь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В сообщении указано, что непогода придет в столицу в связи с прохождением теплового фронта. Ветер и осадки ожидаются с 18:00 среды, 20 октября, ситуация сохранится до 10:00 четверга, 21 октября. Порывы ветра составят до 17 метров в секунду.

В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах, а также не парковаться под деревьями и избегать внезапных маневров при вождении. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Москве на день раньше срока выпал первый снег. До этого синоптики предсказывали осадки в утренние часы и ночью 19 октября.