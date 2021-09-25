Медведь напал на грибника в Подмосковье

Местные жители отмечают, что, скорее всего, на мужчину напала медведица, которая была замечена несколькими днями ранее в том же районе. Отмечалось, что животное бродило в окрестностях шоссе вместе с медвежатами. Жители Подмосковья предполагают, что медведица напала на человека в порыве материнского инстинкта, пытаясь отогнать человека от своего жилища.

Ранее медведь, пришедший в гости к жителям подмосковного Мураново, попал на видео. На кадрах видно, как дикое животное подходит вплотную к одному из домов и заглядывает в окно. После этого медведь берет лежащий на земле пакет и рвет его, а затем топчется на кустах и уходит.

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