Медведь напал на грибника в Подмосковье
Жители подмосковного Можайска сообщили о нападении медведя на грибника. По словам очевидцев, зверя видели в районе 127-го километра Минского шоссе, пишет «Московский комсомолец».
По данным источника, медведь напал на мужчину и разорвал ему ногу. Однако россиянину все же удалось сбежать — он выбрался на шоссе. Впоследствии поврежденную ногу спасти не удалось, ее ампутировали.
Местные жители отмечают, что, скорее всего, на мужчину напала медведица, которая была замечена несколькими днями ранее в том же районе. Отмечалось, что животное бродило в окрестностях шоссе вместе с медвежатами. Жители Подмосковья предполагают, что медведица напала на человека в порыве материнского инстинкта, пытаясь отогнать человека от своего жилища.
Ранее медведь, пришедший в гости к жителям подмосковного Мураново, попал на видео. На кадрах видно, как дикое животное подходит вплотную к одному из домов и заглядывает в окно. После этого медведь берет лежащий на земле пакет и рвет его, а затем топчется на кустах и уходит.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!