Мем про москвичей и россиян объединил Мела Гибсона и Христа

Некоторые комментаторы отметили, что жители Рязани не слушают чужие проблемы. «Вообще-то мы в Рязани не сидим, а работаем, и у нас нет времени слушать чьи то проблемы», — написал пользователь podoonok. Другие заметили, что мем универсальный. «Да почти любой регион России», — прокомментировал var_ravvan. Пользователь mu_city заявил, что ситуация могла быть хуже: «Главное, что еще общаются, а не морду друг другу бьют».

Некоторые комментаторы увидели в меме скрытый смысл. «Всегда знал, что Иисус Иосифович был чистокровный русский, за это его евреи и распяли», — написал al_sandro.

Фотография, которая легла в основу мема, была сделана на съемках фильма «Страсти Христовы», режиссером которого выступил Гибсон.

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