Менеджер певицы МакSим опровергла информацию о госпитализации артистки

В сети появилась информация о том, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) почти сразу после возвращения домой вновь будет госпитализирована и отправится на реабилитацию в больницу в Подмосковье, однако в беседе с агентством «Москва» менеджер звезды Маргарита Соколова ее опровергла и заявила, что артистка будет проходить лечение дома.

«Никуда она не отправляется, вся необходимая помощь по реабилитации оказывается ей дома. Кто это выдумал — неизвестно. Все лечебное восстановление происходит у нее дома», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в больнице женщина пробудет около месяца и несмотря на то, что артистку выписали из московской больницы только 13 августа, она вновь должна будет пройти лечение.

О том, что певица пошла на поправку, ее представители сообщили 3 августа. МакSим смогла самостоятельно дышать через кислородную маску. Артистка находилась в отделении реанимации московской клинической больницы №52 с конца июня текущего года.

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