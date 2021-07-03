Мэра подмосковной Лобни задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Мэра подмосковного города Лобни Евгения Смышляева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий», — уточнил собеседник.

Также он добавил, что ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

Ранее 2 июля мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, чиновник, предположительно, покончил с собой. Лебедев находился в квартире один, дверь была заперта изнутри. Рядом с его телом силовики нашли оружие.

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