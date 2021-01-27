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Mercedes пробил стену парковки в Подмосковье и «застрял в текстурах»
Кадр: Telegram-канал BAZA
Жительница Подмосковья на своем Mercedes пробила стену многоуровневой парковки и попала на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
При осмотре с улицы произошедшее утром 27 января на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном напоминает проблемы с графикой в компьютерных играх. «Застряла в текстурах», — говорится в публикации.
По информации Baza, машину уже вытащили, в здании осталась дыра. Что стало причиной инцидента, неизвестно.
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