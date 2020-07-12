Мэрия Москвы назвала самые необычные жилые дома столицы

На сайте мэрии Москвы вышел материал о самых необычных жилых домах столицы.

В перечень вошли недавно отреставрированный дом Наркомфина, дома на ножках у ВДНХ, «римский» дом во 2-м Казачьем переулке, ЖК «Лебедь» на Ленинградском шоссе, дом-«корабль» на Большой Тульской, дом трех эпох в Вишняковском переулке, Ажурный дом на Ленинградском проспекте, дом-«парус» на улице Гризодубовой, круглые дома, дом Моссельпрома и плоские дома.

Материал приурочен к завершению реставрации дома Наркомфина на Новинском бульваре, о чем ранее писал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. «Это — хороший пример возрождения исторических зданий, который мы будем тиражировать и в других районах Москвы», — отмечал градоначальник.

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