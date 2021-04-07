Мертвого москвича нашли сидевшим на лавочке у набережной
В Москве тело мужчины нашли на лавочке у Семеновской набережной, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, поступила информация, что на лавочке в парковой зоне на Семеновской набережной сидит мужчина средних лет и что он «посинел».
Москвич был одет в рабочий комбинезон и черную болоньевую куртку. Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре не выявили.
Ранее в туалете московского торгового центра «Город» на шоссе Энтузиастов нашли два трупа. Погибшие, предположительно, были наркоманами. Установлено, что один из них, 26-летний мужчина, проживал в Рузском районе Московской области, а вторая, 35-летняя женщина, — жительница города Камышин Волгоградской области.
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