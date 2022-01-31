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Назван необычный симптом у перенесших заражение омикроном

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Назван необычный симптом у перенесших заражение омикроном
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в беседе с URA.RU назвал необычный симптом, который наблюдается у россиян после перенесенного заболевания, вызванного омикрон-штаммом COVID-19.

По словам врача, после болезни у человека может появиться так называемый «аберрантный гиперкоагуляционнный ответ», который влечет за собой сгущение крови. Состояние гиперкоагуляции — это склонность к тромбозу, возникающая из-за нарушения свертывающей системы.

«Поражение сосудистого эндотелия происходит вне зависимости от тяжести течения болезни. В результате кровь начинает сгущаться. Омикрон на системном уровне может стать причиной генерализованного сосудистого воспаления», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что на данный момент неизвестен риск сгущения крови для различных категорий граждан в зависимости от возраста, пола и имеющихся заболеваний.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился, что пандемия коронавируса завершится на омикрон-штамме.

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