Раскрыты данные о многомиллионной недвижимости Виктора Мережко

Российский режиссер и сценарист Виктор Мережко, скончавшийся на 85-году жизни от осложнений после COVID-19, оставил своим детям недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, пишет «KP.RU».

Стало известно, что после смерти все имущество мужчины будет поделено между его сыном и дочерью. Согласно раскрытым журналистами данным, в Санкт-Петербурге у режиссера была квартира на улице Шпалерной площадью 45 квадратных метров и стоимостью от 17 миллионов рублей.

В Москве у Мережко осталось две трехкомнатных квартиры недалеко от станции метро «Аэропорт». Их площадь составляет 75 и 77 квадратных метров, а стоимость начинается от 25 миллионов рублей за каждую. Помимо прочего, у сценариста был деревянный дом в Истринском районе Подмосковья. Его стоимость оценивают в семь миллионов рублей.

Мережко скончался в воскресенье, 30 января, в Санкт-Петербурге. При жизни он стал автором сценариев для картин «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Родня» и других. В 2014 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

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