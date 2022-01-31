Россиянам спрогнозировали резкий рост платы по ипотеке

Участники рынка недвижимости в интервью с «Известиями» спрогнозировали резкий рост платы по ипотеке в 2022 году.

По данным источника, стоимость жилья в новостройках может вырасти на 15 процентов, что связано с подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы и ростом ставок по проектному финансированию. Вслед за новостройками может подорожать и вторичное жилье, говорится в сообщении.

«При оптимистичном прогнозе подорожание жилья на пять процентов за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12 процентов ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на 20 лет вырастет на 21 процент», — заявили эксперты.

Например, при средней цене за один квадратный метр вторичного жилья в России 82 605 рублей, площади квартиры 30 квадратных метров за полгода при названных условиях ежемесячный платеж вырастет с 20,188 тысяч рублей до 24,353 тысяч, а итоговая стоимость покупки — с 5,2 миллиона до 6,2 миллиона рублей, отмечается в источнике.

Участники рынка недвижимости заключили, что средняя ипотечная ставка за первое полугодие вырастет до 10,5 процента, а ежемесячный платеж по кредитам станет больше на 15 процентов.

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