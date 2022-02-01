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Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново

Местные /
Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново
Кадр: Telegram-канал «112»

В результате следственных работ правоохранителям стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново. Возгорание произошло из-за замыкания проводки, как предполагалось ранее. По данным Telegram-канала «112», поджог совершил мужчина.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний Сергей Германов, который устроил пожар в доме своей бывшей сожительницы Анастасии Пруцковой. Известно, что предполагаемый злоумышленник угрожал женщине поджогом в случае, если та вовремя не вернется домой. На данный момент подозреваемый находится на допросе у следователя.

Позже сообщалось, что задержанный ранее уже отсидел в колонии за наркотики и незаконный оборот оружия. После поджога квартиры в Чертаново мужчина скрылся. Его удалось найти только спустя два дня.

Ранее, 30 января, двое мужчин спасли жительницу московского района Чертаново из пожара через окно.

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