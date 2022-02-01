Житель Подмосковья организовал нелегальную прописку для мигрантов

31-летний житель подмосковного Клина организовал нелегальную прописку для мигрантов в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, мужчина хотел заработать и за деньги прописал в своей квартире восьмерых приезжих. При этом молодой человек не предоставил мигрантам жилого пространства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители взяли с подозреваемого подписку о невыезде.

Ранее, в декабре прошлого года, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов спрогнозировал увеличение потока мигрантов в Россию в 2022 году.