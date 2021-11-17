Метеоролог рассказал о нервозности климата в Москве накануне зимы

Москвичи и дальше будут ощущать нервозность климата, которая проявится в неустойчивой погоде накануне зимы. Об этом «Мосленте» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что жители столицы в конце ноября получат жесткую зиму со снегопадами, хорошим снежным покровом и морозами. При этом эксперт уточнил, что сами зимние месяцы в столице будут не такими холодными. «Мы прогнозируем зиму на пару градусов теплее нормы в декабре и феврале. Январь будет близок к норме — по климату будет все, как положено», — сказал он. Тишковец уточнил, что пока может дать только общий прогноз, о конкретных температурных значениях пока говорить рано.

«Несомненно, будут оттепели, так как это стало уже неотъемлемым атрибутом русской зимы. Средний общий фон будет теплее, чем должно быть по нормативам», — резюмировал он.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявлял, что статистические данные указывают на то, что нулевые температуры и ниже закрепятся в конце первой декады ноября.