Метеоролог рассказала о погоде в Московском регионе в последнюю неделю 2021 года

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Мослентой» рассказала о погоде в столичном регионе в последние семь дней 2021 года.

«В субботу, 25 декабря ожидается связанный с циклоном снег, местами метель. Максимальная температура воздуха составит от пяти до семи градусов мороза. В воскресенье снега будет совсем немного, а температура начнет понижаться», — сообщила Позднякова.

По ее словам, морозы будут усиливаться до среды, 29 декабря. Погода сохранится облачная с прояснениями, местами будет идти небольшой снег, но минимальная температура к середине недели составит уже порядка 15 и даже 20 градусов мороза — ночью, и 10-15 градусов мороза — днем. «То есть фон температуры будет ниже климатической нормы примерно на восемь градусов», — подчеркнула метеоролог.

Позднякова отметила, что официальной информации относительно погоды в Москве и области в новогоднюю ночь пока нет. Однако есть версия, что жителей региона ожидает небольшой снег и температура от минус десяти до минус 15 градусов. «Скорее всего, в праздничную ночь сохранится умеренно морозная погода. Сильных снегопадов мы не ожидаем, но мороз будет проявлять себя», — рассказала сотрудница Метеобюро Москвы.

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