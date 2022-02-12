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В Подмосковье коммунальщик сбил глыбу снега с крыши метким броском снежка

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В Подмосковье коммунальщик сбил глыбу снега с крыши метким броском снежка
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В Подмосковье коммунальщик сбил глыбу снега с крыши метким броском снежка. Инцидент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадрах запечатлено, как один из рабочих кидает снежок на верх здания в промышленной зоне. Снежок сбивает с крыши огромную глыбу снега. Коммунальщики успевают отойти в сторону и избежать опасности, однако с конструкции под тяжестью падающей снежной массы с грохотом обрушиваются провода.

Ролик удивил комментаторов. «Илон Маск бы позавидовал таким технологиям», «Ну ничего себе бросок», «Трехочковый», — написали пользователи сети. Кто-то отметил экономичность подобного решения по уборке снега, но с юмором заметил, что последствия могут быть не предсказуемы.

«С чела от броска даже каска слетела. Только хотела похвалить, что хотя бы каску носят», — посмеялась одна из комментаторов. Другой пользователь отметил, что ролик вызывает недоумение по поводу качества постройки, которая может частично обрушиться от кидания снежков.

Ранее россиян рассмешил дрифт коммунальщиков на тракторах. Кадры с необычным досугом рабочих попали в сеть.

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