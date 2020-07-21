Метро Москвы оснастят системой распознавания лиц за 1,4 миллиарда рублей

Вагоны московского метрополитена оснастят системой распознавания лиц за 1,4 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

«Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок», — указано в карточке.

Система появится в 1538 вагонах (их общее число — 5956). В каждом из них установят по восемь камер.

Подрядчик обязуется запустить систему в течение 180 календарных дней с момента заключения контракта. В том числе он должен будет установить оборудование и программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в московском метро можно будет расплатиться виртуальной версией транспортной карты «Тройка». Для оплаты проезда необходимо будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату. На сегодняшний день это крайние турникеты на станциях.

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