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Метро Москвы протестирует оплату проезда по лицам

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Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский метрополитен намерен начать тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда. Об этом сообщает(пресс-службе столичной подземки) ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Уточняется, что необходимое оборудование будет установлено крупными компаниями за свой счет. Участие пассажиров будет исключительно добровольным, технология сможет распознавать лишь лица, которые занесены в банковские базы и при согласии на обработку биометрических данных при проведении платежей.

Метрополитен планирует определить эффективность этой технологии и возможность ее массового применения. Уточняется, что этот проект не связан с системой распознавания лиц для нужд безопасности.

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