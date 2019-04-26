Метро Москвы протестирует оплату проезда по лицам

Московский метрополитен намерен начать тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда. Об этом сообщает(пресс-службе столичной подземки) ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Уточняется, что необходимое оборудование будет установлено крупными компаниями за свой счет. Участие пассажиров будет исключительно добровольным, технология сможет распознавать лишь лица, которые занесены в банковские базы и при согласии на обработку биометрических данных при проведении платежей.

Метрополитен планирует определить эффективность этой технологии и возможность ее массового применения. Уточняется, что этот проект не связан с системой распознавания лиц для нужд безопасности.