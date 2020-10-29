МГТУ имени Баумана разрешили возобновить очное обучение

Ранее закрытый Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана выполнил предписания Роспотребнадзора по соблюдению антикоронавирусных мер и может возобновить очную работу. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Ведомство посчитало возможным возобновить очное обучение студентов с 29 октября. При этом оговаривается, что администрация университета должна будет постоянно контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор временно закрыл здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана 20 октября. Причиной такого решения властей стал ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению новой коронавирусной инфекции как среди студентов, так и преподавателей

Отмечалось, что сотрудники Роспотребнадзора прибыли в здание вуза после получения информации о росте числа случаев заболеваемости.

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