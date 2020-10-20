МГТУ имени Баумана закрыли из-за коронавируса

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана временно закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что в здание вуза прибыли сотрудники столичного управления Роспотребнадзора. Они получили информацию о росте числа заболевших среди студентов, а на месте заметили несоблюдение антиковидных мер. Было принято решение закрыть вуз.

В Москве за последние сутки выявили 4999 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 88 962.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти будут «жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер» в столице. В частности, масочный режим в общественном транспорте и отчеты компаний о количестве переведенных на удаленку работников.

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