Мигрант попытался изнасиловать россиянку в кустах у дороги

Гражданин Таджикистана попытался изнасиловать 27-летнюю россиянку в кустах на востоке Москвы, но его испугали прохожие. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Молостовых. Мигрант оттащил девушку в кусты у обочины, повалил ее на землю и начал душить. Когда злоумышленник стал домогаться своей жертвы, его спугнули прохожие и он убежал.

Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось задержать преступника. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, проживающий на данный момент в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование с угрозой убийством.

Ранее водитель такси напал на 20-летнюю россиянку, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и изнасиловал ее. После случившегося таксист продолжил поездку до места назначения, где высадил свою жертву из машины и уехал.

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