Мигрант рассказал про первое впечатление о Москве

Уроженец Киргизии Кубан Абылкасымов написал книгу «Записки мигранта» о своей жизни после переезда в Москву. Ему довелось поработать и курьером, и строителем, а в настоящее время он трудится в экологической фирме. «Мослента» опубликовала рассказ из его сборника, в котором автор делится первыми впечатлениями только что приехавшего в столицу мигранта.

Речь в произведении идет о киргизе Болоте, простом сельском парне из Ошской области. Он был морально готов к испытаниям, но Москва буквально его «оглушила». Молодой человек долго приходил в себя после первой поездки на метро — был впечатлен длиной эскалаторов и числом пассажиров.

«А с каким грохотом подъехал поезд? Как много людей! Такие необычные, одеваются по-другому и говорят вроде по-русски, но не так, как русские в Оше», — пишет Абылкасымов.

Друг Болота Нурлан успокаивал товарища: «Боке, я такой же был, когда прилетел! Тоже ходил с отвисшей челюстью. Не мог привыкнуть к большому городу, к большому числу проживающих в квартире, не мог привыкнуть к продуктам. Ничего, привыкнешь! Еще и понравится!»

Нурлан работал мерчендайзером и помог другу устроиться на такую же работу в магазин. «Болоту понравилось шутить с продавщицами, русскими девушками и женщинами, переругиваться с грузчиками. Андрей-менеджер поменьше стал кричать, когда Болот все освоил, начал ценить нового толкового сотрудника. В общем, работать можно. К концу месяца получил невиданную сумму — 40 тысяч рублей, это была первая в жизни зарплата. Болот был счастлив!» — рассказывает Абылкасымов.

После первой зарплаты молодой человек поехал к Береке, своей любимой девушке, с которой они вместе решили уехать из родного села покорять Москву. Она строго сказала: «Часть отправим твоим родителям, а остальное копим на свадьбу!»

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