Мигранты подрались с охранниками московского ТЦ и попали на видео

Уточняется, что оппоненты сотрудников ЧОПа были пойманы с поличным на воровстве, после чего вступили в драку. Позже на место инцидента приехала полиция и увезла нарушителей для дальнейшего допроса в отделение.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как иностранные граждане нападают на охранников. Одному из злоумышленников даже удалось повалить на пол мужчину в форме. Дерущиеся кричали и мешали покупателям передвигаться по ТЦ.

Ранее 13 сентября столичные власти заявили о нехватке в общей сложности около 200 тысяч трудовых мигрантов.

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