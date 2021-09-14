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Мигранты подрались с охранниками московского ТЦ и попали на видео
Кадр: страница «ЧЕРТАНОВО» во «ВКонтакте»
Охранники подрались с мигрантами в торговом центре (ТЦ) Columbus на юге Москвы. Видео инцидента опубликовали в группе «Чертаново» во «ВКонтакте».
Уточняется, что оппоненты сотрудников ЧОПа были пойманы с поличным на воровстве, после чего вступили в драку. Позже на место инцидента приехала полиция и увезла нарушителей для дальнейшего допроса в отделение.
На кадрах, выложенных в сеть, видно, как иностранные граждане нападают на охранников. Одному из злоумышленников даже удалось повалить на пол мужчину в форме. Дерущиеся кричали и мешали покупателям передвигаться по ТЦ.
Ранее 13 сентября столичные власти заявили о нехватке в общей сложности около 200 тысяч трудовых мигрантов.
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