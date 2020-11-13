Мигранты похитили московских подростков и заставили строить сауну

В Москве мигранты похитили трех подростков и использовали рабский труд при строительстве сауны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в мае 2019 года Беибарыс Беков, Рамз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев заметили в магазине на Щелковском шоссе трех подростков. Они похитили их и заперли в подвале жилого дома, затем вынудили подростков заниматься строительством сауны.

Похищенным удалось сбежать и рассказать о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

В настоящий момент допрошены более 40 свидетелей и проведены очные ставки между фигурантами дела и потерпевшими. Следствие направило материалы дела с обвинительным заключением в суд.

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