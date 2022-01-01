Мигранты решили зарезать барана на Новый год и возмутили пользователей сети

Жительница Москвы заметила рядом с одной из строящихся поликлиник нескольких мигрантов, решивших зарезать барана на Новый год. Пост с фото женщина разместила в Facebook-группе «Нагатино — это мы!» и возмутила пользователей сети.

«Повезли баранов на шашлык. Резать будут. Главный говорит, там у них специальный контейнер. Для резки баранов. Может, они мечеть строят?» — написала автор поста.

Женщина добавила, что на фото самого барана не видно, потому что его прячут.

Подписчиков сообщества возмутила не только описанная ситуация, но и сам пост. Многие попросили «не разжигать» хотя бы в новогодние праздники. В то же время некоторые комментаторы высказались против убийства животных и призвали людей любого вероисповедания подстраиваться под нормы современного мира, напомнив, что резать баранов в Москве нельзя даже по соответствующим религиозным праздникам, не говоря о светских.

«Это из "Кавказской пленницы" шутка, а вы повелись!» — предположила одна из участниц сообщества.

Ранее россиянин в домовом чате пригрозил мигрантам расстрелом. Ситуацией заинтересовались сотрудники ФСБ.