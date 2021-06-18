Минкульт ограничил количество зрителей в учреждениях Москвы

Министерство культуры России ограничило количество зрителей до тысячи человек на развлекательных и зрелищных мероприятиях в Москве с 18 по 29 июня, сообщает РИА Новости.

В период с 18 по 29 июня 2021 года на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, которые проводят подведомственные учреждения, смогут присутствовать не более 50 процентов зрителей. При этом общее количество посетителей не должно превышать тысячу человек, подчеркнули в Минкульте.

Мэр столицы Сергей Собянин также ограничил посещаемость массовых мероприятий в Москве: на них будут присутствовать не более тысячи граждан. При этом он подчеркнул, что театры и кино продолжат работу, в отличие от танцполов и фан-зон для болельщиков.

За последние сутки в Москве впервые выявили более девяти тысяч заражений COVID-19 — 9056. Днем ранее зарегистрировали 6195 заражений. До 29 июня в столице сохраняются ограничения по работе фуд-кортов, заведений общепита (за исключением продажи продукции навынос), детских игровых комнат и зоопарков, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке с 23:00 до 6:00.

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