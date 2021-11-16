Минтруда утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2022 году

В 2022 году жителей России ждет 118 выходных дней. Министерство труда страны утвердило производственный календарь на следующий год, передают «Известия» во вторник, 16 ноября.

Самые длинные праздничные дни ожидаются с 31 декабря по 9 января. Также россияне будут отдыхать 23 февраля, 6, 7 и 8 марта. Майские праздники обозначены с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В июне выходными днями станут 11-е и 13-е числа, а в ноябре россияне будут отдыхать с 4-го по 6-е число.

Ранее, во время введенных в Москве длинных выходных на фоне ситуации с COVID-19, москвичи рассказали, что планируют продолжать работать. О таких планах высказалась большая часть респондентов. Остальные горожане решили провести выходные дома.