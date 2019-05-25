МКАД перестроят за два года

Реконструкция МКАД полностью завершится в 2021 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИАМО.

По словам чиновника, три развязки — на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, в районе Бесединского моста и в районе Волоколамского шоссе — находятся в процессе строительства, еще четыре проектируются. Возведение последних планируется завершить в 2020-2021 годах.

«Закончив все эти развязки, можно будет сказать, что реконструкция МКАД полностью завершена», — подытожил Хуснуллин.

По данным мэрии, после модернизации первых 14 развязок загруженность МКАД в среднем снизилась на 20-30 процентов.

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