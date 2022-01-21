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Младенец насмерть захлебнулся молоком матери в Москве

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Младенец насмерть захлебнулся молоком матери в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве новорожденный насмерть захлебнулся молоком матери. На момент смерти младенцу было всего пять дней, передает телеканал РЕН ТВ.

Мать новорожденного вызвала скорую помощь в квартиру на проспекте Маршала Жукова, когда заметила, что ее ребенок подавился. Однако смерть наступила за 15 минут до приезда врачей, поэтому медики младенцу ничем не смогли помочь.

Предварительной причиной смерти стало молоко, попавшее в дыхательные пути.

Ранее в Москве полиция задержала россиянина, который проломил череп младенцу из-за сильного плача. Он несколько раз ударил мальчика по голове и только на следующий день привез ребенка в больницу.

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