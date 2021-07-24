Многодетная мать из Подмосковья родила десятого ребенка
Жительница подмосковного Раменского стала матерью в уже десятого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
У 42-летней многодетной мамы родилась здоровая девочка весом 3680 грамм и ростом 54 сантиметра. Всего в семье шесть сыновей и четыре дочери. Все они появились на свет в Подмосковье.
Подписчики сообщества были изумлены мужеством родителей. «Молодцы, что тут сказать»; «Это настоящий подвиг — родить столько детей, воспитать»; «И откуда столько здоровья? В год по ребенку», — писали пользователи сети.
Другие пользователи обратили внимание на то, что рождение ребенка — только начало настоящего подвига. «На ноги поставить, образование дать каждому — вот это подвиг», — написала одна из подписчиц.
Ранее родители не уследили за пятилетним ребенком, и он выпал из окна четвертого этажа. Мальчик получил серьезные травмы, но выжил.
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