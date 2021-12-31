Многофункциональный водитель такси разозлил россиян

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как мужчина во время поездки с клиентом разговаривает по телефону, параллельно выбивает чек и общается по видеосвязи на втором смартфоне. «Водитель маршрутки — это осьминог. Надо везде успевать! Кофе еще нет в руке», «Зачем это видео снимать? Ведь он везет ваших детей, вас, а вы видео снимаете. Такого нужно взять, вывести и избить, но на это вы не способны», «По бизнесу решает», — прокомментировали юзеры.

Ранее возле торгово-развлекательного центра в Москве таксист популярного агрегатора ударил пассажирку дверцей машины, после чего толкнул ее в лужу.