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Многофункциональный водитель такси разозлил россиян

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Многофункциональный водитель такси разозлил россиян
Кадр: Telegram-канал «Люберцы SOS»

Водитель такси в подмосковных Люберцах, выполняющий за рулем сразу несколько дел, разозлил россиян. Видеозапись с многофункциональным таксистом опубликовали в Telegram-канале «Люберцы – SOS».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как мужчина во время поездки с клиентом разговаривает по телефону, параллельно выбивает чек и общается по видеосвязи на втором смартфоне. «Водитель маршрутки — это осьминог. Надо везде успевать! Кофе еще нет в руке», «Зачем это видео снимать? Ведь он везет ваших детей, вас, а вы видео снимаете. Такого нужно взять, вывести и избить, но на это вы не способны», «По бизнесу решает», — прокомментировали юзеры.

Ранее возле торгово-развлекательного центра в Москве таксист популярного агрегатора ударил пассажирку дверцей машины, после чего толкнул ее в лужу.

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