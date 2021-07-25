Молодой человек спрыгнул с 30-метровой высоты ради «лайков»

На следующей день после первой публикации, которая на тот момент набрала 500 комментариев, блогер выложил видео самого прыжка, ощущения после которого, по его словам, были самые лучшие.

Подписчики молодого человека оценили его поступок: «Сказал, сделал! Респект», «Это просто пушка! Только вперед», «С ума сойти, бесстрашный».

Ранее сотрудники ДПС устроили спецоперацию, чтобы задержать блогера-гонщика Гошу Ерохина в Москве. Укрывающегося удалось остановить из-за тонировки, однако он попытался убежать. В итоге молодого человека все же передали сотрудникам военкомата.

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