Молодой человек спрыгнул с 30-метровой высоты ради «лайков»
Блогер спрыгнул с моста в парке Горького в центре Москвы ради «лайков» и комментариев в Instagram. Видео прыжка он опубликовал на своей личной странице.
По словам автора видео, высота моста составляет 30 метров от уровня воды в Москве-реке. Единственным условием, после которого молодой человек прыгнул в воду, было набрать 500 комментариев под его предыдущей публикацией, в которой он спрашивает своих подписчиков, хотят ли они, чтобы он совершил этот поступок.
На следующей день после первой публикации, которая на тот момент набрала 500 комментариев, блогер выложил видео самого прыжка, ощущения после которого, по его словам, были самые лучшие.
Подписчики молодого человека оценили его поступок: «Сказал, сделал! Респект», «Это просто пушка! Только вперед», «С ума сойти, бесстрашный».
Ранее сотрудники ДПС устроили спецоперацию, чтобы задержать блогера-гонщика Гошу Ерохина в Москве. Укрывающегося удалось остановить из-за тонировки, однако он попытался убежать. В итоге молодого человека все же передали сотрудникам военкомата.
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