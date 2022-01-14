Молодой москвич во время драки вызвал на помощь отца с пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, возле развлекательного заведения на улице Академика Королева между молодыми людьми произошел конфликт. В результате один из участников драки, 18-летний юноша, позвонил отцу с криками: «Папа, спаси, меня убивают!». Россиянин приехал по указанному адресу с травматическим пистолетом, выстрелил в нападавшего на его сына и уехал. Однако сам мужчина не признает, что производил выстрелы.

Через некоторое время правоохранители задержали всех участников конфликта. Оказалось, что у отца был целый арсенал оружия в квартире, кроме того, у него обнаружили запрещенные вещества. По данному факту ведется проверка.

Ранее, в декабре прошлого года, автомобилисту выстрелили в глаз на МКАДе. ССЫЛКА