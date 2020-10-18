Момент падения детей с эскалатора в московском ТЦ попал на видео

В московском торговом центре (ТЦ) «Мегаполис», расположенном недалеко от станции метро «Технопарк», двое детей упали с эскалатора. Момент падения зафиксировали камеры наблюдения, запись публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 17 октября. На видео заметно, как девочка в сопровождении сестры пытается встать на эскалатор вместе с коляской, в которой сидит еще один ребенок. В какой-то момент коляска начала падать вперед, и девочка полетела вниз вместе с ней.

В столичном главке Следственного комитета России рассказали, что обоим пострадавшим детям не потребовалась медицинская помощь. После произошедшего падения они поехали домой вместе с семьей, передает РИА Новости.

В прокуратуре Москвы заявили, что в отношении родителей начата проверка. Кроме того, будут проверены и «требования федерального законодательства о несовершеннолетних и о безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения».

В 2017-м сообщалось, что на станции «Краснопресненская» московского метро трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор. Дежурный экстренно остановил движущуюся лестницу, однако нога ребенка оказалась зажата. Медики диагностировали рваную рану голени.

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