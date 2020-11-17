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Момент падения джипа в реку у храма Христа Спасителя попал на видео

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Фото: АГН «Москва»

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент падения джипа в Москву-реку у храма Христа Спасителя. Кадры публикует Telegram-канал Life Shot и департамент транспорта столицы.

На кадрах видно, как джип протаранил ограждение и упал в реку.

Авария произошла на Пречистенской набережной. Тело погибшего извлекли из машины.

Как пишет Дептранс, сейчас вблизи места ДТП установлен грузовой кран, который извлечет автомобиль из реки.

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