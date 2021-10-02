Момент смертельного ДТП со спорткаром в Москве попал на видео

На кадрах видно, как автомобиль, охваченный огнем, проносится по полосе движения, после чего его разрывает на мелкие части. На видеозаписи, сделанной очевидцами позже, изображены уже части сгоревшей машины, которые разбросаны по всей дороге.

Водителю автомобиля не удалось выжить.

Ранее стало известно, что транспортное средство принадлежит 21-летнему известному предпринимателю в сфере недвижимости Роману Марнову. Правоохранителям предстоит разобраться, кто сидел за рулем иномарки на момент аварии.