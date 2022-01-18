Монеточка объявила о продаже новой квартиры из-за раскрытия ее адреса

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, объявила о продаже своей новой квартиры в центре Москвы из-за раскрытия ее адреса в СМИ. Об этом она рассказала своем Instagram-аккаунте.

По словам артистки, после обнародования адреса в интернете, к ней пришли неизвестные и несколько часов караулили ее у входной двери. Исполнительница рассказала, что никогда не скрывала от журналистов и поклонников своих доходов. «Я горжусь тем, что практически ни разу в жизни не отказала людям в фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках», — написала Гырдымова.

Певица также добавила, что теперь испытывает дискомфорт из-за незваных гостей и намерена продать новое жилье.

Ранее стало известно, что Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей.