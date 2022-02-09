Полиция усмотрела пропаганду наркотиков в татуировке Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн вновь стал фигурантом административного дела. На этот раз полиция усмотрела пропаганду наркотиков в его татуировке в виде конопляного листа, пишет ТАСС.

Известно, что правоохранители в Набережных Челнах возбудили административное дело в отношении музыканта по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Моргенштерн, в свою очередь, не признал вину.

После этого поводом для возбуждения нового дела стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Специалисты обнаружили, что «по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Адвокат Сергей Жорин отмечает, что данное постановление будет обжаловано. «Не найдя пропаганды наркотиков в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Это абсурд», — объясняет правозащитник.

Ранее представитель артиста прокомментировал его отъезд в ОАЭ. «У Моргенштерна много где запланированы мероприятия, одно из них пройдет в Дубае», — сообщил концертный директор.