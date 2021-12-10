Моргенштерну пригрозили очередным судом по возвращении в Москву

Российскому рэперу Алишеру Моргенштерну по возвращении в Москву пригрозили очередным судом. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», столичный арбитражный суд привлек его как третье лицо по иску крупного банка, чьим сотрудником он является, к Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Уточняется, что в апреле текущего года ФАС признала клип исполнителя под названием «Клип за десять лямов» нарушающей закон рекламой банка. В ведомстве посчитали, что в ролике «содержатся нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений». Позже банк привлек Моргенштерна как сотрудника, наняв его директором по работе с молодежью, дабы избежать исков, однако в ведомстве не посчитали это достаточным аргументом. Первое заседание с участием Моргенштерна назначено на январь 2022 года. Моргенштерн, в свою очередь, в четверг, 9 декабря, опубликовал клип, в котором заявил, что домой пока не собирается.

Ранее представитель артиста прокомментировал его отъезд в ОАЭ. «У Моргенштерна много где запланированы мероприятия, одно из них пройдет в Дубае», — сообщил концертный директор.